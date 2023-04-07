تشيلسي ينافس منتخب البرازيل على خطف أنشيلوتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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وضع نادي تشيلسي، التعاقد مع الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي، هدفاً للبلوز خلال الصيف المقبل.

وتأتي رغبة تشيلسي في التعاقد مع أنشيلوتي، رغم تأكيدات الأخير مراراً وتكراراً، إنه يريد البقاء مع ريال مدريد، بخلاف أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، يضع عينه على التعاقد مع العجوز الإيطالي بنهاية الموسم الجاري، انتظاراً لما ستسفر عنه الأيام المقبلة حول مستقبله مع الميرنغي.

وبحسب شبكة "ESPN"، يرغب تود بويلي مالك نادي تشيلسي، في التعاقد مع كارلو، مشيرة إلى أن بويلي معجب بقدرات المدرب الإيطالي كثيراً، خاصة شخصيته القوية في غرف الملابس، ولديه اطلاع قوي للتعاقد معه حال قرر أنشيلوتي بالفعل الرحيل عن الريال.

وأشارت الشبكة إلى أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يراقب الوضع، في ظل رغبته هو الآخر في التعاقد مع أنشيلوتي، على أن تحدد رغبة المدرب الإيطالي وجهته المقبلة.

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