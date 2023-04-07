انعزل عن كل شيء.. تشافي يعاني بعد خسارة الكلاسيكو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، رد فعل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بعد الخسارة الأخيرة من ريال مدريد برباعية نظيفة.

وبحسب شبكة "ريليفو"، فإن تشافي ذهب إلى منزله بعد الكلاسيكو، وانعزل عن كل شيء، وشاهد المباراة مرة أخرى، بهدف التعرف على أخطاء لاعبي برشلونة وتصحيح الأخطاء.

وأشارت الشبكة إلى أن تشافي طلب من الإدارة الرياضية في برشلونة بعد رباعية ريال مدريد، تدعيم البرسا بمهاجم قوي ومحور ارتكاز قادر على إيقاف الهجمات المرتدة للمنافسين.

وأكدت الشبكة، أن تشافي وجه رسالة قوية للاعبي برشلونة في غرفة الملابس بعد الكلاسيكو، حيث قال إن التتويج بلقب الدوري الإسباني سيكون خير تعويض لجماهير البارسا، مشيراً إلى أنه لا وقت للندم، وعلى الفريق أن ينسى مرارة الهزيمة أمام الميرنغي.

يذكر أن ريال مدريد صعد إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على برشلونة الأربعاء الماضي، برباعية في إياب نصف نهائي البطولة، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بهدف واحد لصالح البلوغرانا.

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