غوارديولا: خسارتنا أمام ساوثهامبتون تمنح أرسنال لقب الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعترف مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، أن خسارة السيتيسينز في مباراته غداً السبت، أمام ساوثهامبتون بالبريميرليغ، تعني تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "إذا خسرنا غداً، سيكون أرسنال بطلاً للدوري الإنجليزي، أما إذا فزنا، ثم فزنا، واستمرينا في التكرار، قد نكون نحن الأبطال في نهاية الموسم".

وتابع: "ساوثهامبتون فريق صعب، تعادلنا في ملعبه من قبل، ومباراة الغد لن تكون استثناء".

وعن حصول السيتي على أفضلية عن أرسنال بسبب اللعب قبل الجانرز، قال بيب: "لا أعتقد ذلك، خلال التنافس على اللقب مع ليفربول في الموسم الماضي كنا نلعب قبلهم وأحياناً هم يلعبون قبلنا، الأهم أن نفوز بالمباريات".

وبسؤاله عن كونه من المدربين الذين لا يتعرضون للإقالة، قال غوارديولا مازحاً: "بالتأكيد ليس بسبب أن شعري هو الأفضل بين المدربين، لكن السبب الرئيسي هو فوزنا بالمباريات".

وحول جاهزية نجم السيتي آرلينغ هالاند، قال المدرب: "إنه بخير تدرب معنا آخر يومين بشكل جيد، وسيكون مستعداً".

وأتم غوارديولا تصريحاته، قائلاً: "حالياً مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا آخر ما أفكر به".

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