عليه التركيز في الملعب فقط.. أراوخو يعلق على صدامه مع فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الأوروغوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة، على احتكاكات نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، معه في مباراة الكلاسيكو الأخيرة.

وكان ريال مدريد فاز على برشلونة برباعية نظيفة بملعب كامب نو، الأربعاء الماضي، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وشهدت المباراة ثنائية قوية بين أراوخو وفينيسيوس على أرض الملعب، على مستوى الاحتكاك والاصطدام.

وقال أراوخو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "فينيسيوس عليه التركيز فقط في الملعب، لقد شعرت بحماسة كبيرة، وفينيسوس لاعب كرة قدم رائع، لكن عليه التركيز على لعب كرة القدم فقط، إذا فعل ذلك سيكون لاعباً أفضل".

وعن خسارة الكلاسيكو، قال أراوخو: "الخسارة أمام ريال مدريد أمر مؤلم دائماً، لكنها ستجعلنا نركز أكثر على الفوز بلقب الدوري الإسباني".

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