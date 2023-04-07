سان جيرمان يخسر جهود فيراتي أمام نيس في الدوري الفرنسي

المصدر: وكالات

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يستمر غياب ماركو فيراتي عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في مباراته المقبلة أمام نيس غدا السبت بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وكان لاعب خط الوسط الإيطالي غاب اليوم الجمعة عن مران الفريق، والذي تمت متابعته عن كثب من قبل رئيس النادي ناصر الخليفي، ولويس كامبوس مستشار كرة القدم.

بعدها أعلن سان جيرمان أن اللاعب يعاني من شد في أوتار الركبة ، وهي الإصابة التي تتطلب منه الابتعاد عن الملعب لتلقي العلاج.

بينما لم يوضح النادي الكثير بشأن مدى الإصابة، إلا أنه ذكر أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات مطلع الأسبوع المقبل.

وبهذا، يبدو أن فيراتي لن يكون قادرا على اللعب لسان جيرمان، بقيادة كريستوف جالتييه، غدا السبت حيث يتطلع سان جيرمان لإنهاء نتائجه السلبية أمام الفريق السابق لمدرب سان جيرمان.

وخسر سان جيرمان، حامل اللقب، مباراتيه الأخيرتين في الدوري الفرنسي، وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها الفريق خسارتين متتاليتين منذ سبتمبر 2020.

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