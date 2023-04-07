جواو فيليكس يدفع إدارة تشيلسي للتفاوض مع مورينيو

المصدر: البيان

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دشنت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي، محادثاتها مع جوزيه مورينيو المدرب الحالي لروما الإيطالي.

ويبحث تشيلسي عن مديرٍ فنيٍ في أعقاب إقالة غراهام بوتر بسبب سوء النتائج، والتراجع إلى المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وليس مورينيو بالغريب على استاد ستامفورد بريدج، حيث تولى تدريب البلوز بين 2004 و2007، ثم من 2013 إلى 2015.

وبحسب موقع "ريليفو"، فإن تود بويلي المالك الجديد لتشيلسي، يؤمن بأن مورينيو سيستطيع استخلاص أفضل ما في جعبة مواطنه البرتغالي جواو فيليكس، الذي يلعب مع تشيلسي معاراً من أتلتيكو مدريد، إلا أن بويلي يخطط للتعاقد معه بشكلٍ دائمٍ خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويُعتبر صاحب القميص رقم 11 أحد أكثر لاعبي تشيلسي موهبةً، مما يبرر بحث بويلي عن مديرٍ فنيٍ يجيد التعامل معه، وتوظيفه بالصورة الملائمة، وربما بناء الفريق من حوله، ولكن لم يتضح بعد إذا كان مورينيو متقبلاً لفكرة ترك روما والعودة إلى تشيلسي، من عدمه.

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