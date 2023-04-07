كارلو أنشيلوتي: تدريب برشلونة مستحيل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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علق الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على إمكانية تدريبه لبرشلونة في المستقبل، قائلاً: "بالنسبة لي تدريب برشلونة أمر مستحيل".

وجاءت تصريحات كارلو خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه ضد فياريال غداً السبت بالدوري الإسباني، وتابع مدرب الميرنغي: "عليك أن تحترم تاريخ كل نادٍ، لدي الكثير من الاحترام لبرشلونة ولتشافي، لكن لا أريد أن أغير نفسي".

وأضاف: "أنا مرتاح للغاية في أفضل نادٍ في العالم، نحن راضون، نحب أن نفوز لإنهاء الموسم بشكل جيد".

وأردف: "مباريات الدوري تساعدنا أن نكون في حالة جيدة، وصلنا لنهائي كأس الملك وهذا أهم شيء، كان الكلاسيكو بين المباريات العشر الأهم في مسيرتي".

وعن تجديد عقود لاعبي الريال، قال كارلو: "الأمور على ما يرام النادي يناقش ذلك، أعتقد أن كروس ومودريتش وبنزيما سيستمرون، وفي اليوم الذي يتوقفون فيه، سيكون لدينا شباب رائعون مثل تشواميني وفالفيردي، وستكون حقبة مختلفة لدى النادي".

وعن مواجهة فياريال، قال أنشيلوتي: "الفريق متعب قليلاً بعد الفوز على برشلونة لكن ليس لدينا مشكلة، الكل متاح باستثناء ميندي".

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