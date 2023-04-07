بعد تعرضه للعنصرية.. مبابي وفينيسيوس يدعمان لوكاكو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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دعم الثنائي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وفينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، بعدما تعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة فريقه انتر ميلان مع يوفنتوس، مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب إليانز، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، إلا أنها شهدت أحداثاً مثيرة في نهايتها، بعدما سجل لوكاكو هدف التعادل لفريقه في الثواني الأخيرة من اللقاء، ثم تعرض للطرد بسبب إشارته لجماهير يوفنتوس بالصمت أثناء احتفاله بالهدف، رداً على هتافاتها العنصرية ضده.

وبعد المباراة، نشر لوكاكو رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" قال فيها: "التاريخ يعيد نفسه، مررت بنفس التجربة في 2019، وها هي تتكرر مرة أخرى في 2023، آمل أن يتخذ مسؤولو الدوري الإيطالي إجراءات ضد العنصرية، لأن كرة القدم يجب أن يستمتع بها الجميع".

وتفاعل مبابي مع رسالة لوكاكو، حيث نشر "ستوري" عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" كتب فيها: " في 2023 ومازالت العنصرية مستمرة، لكننا لن نهرب، لا للعنصرية".

وقدم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، الدعم أيضاً للوكاكو ضد ما يتعرض له من عنصرية، حيث نشر صورة للنجم البلجيكي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وكتب عليها: "نحن معك".

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