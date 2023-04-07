لماذا غاب محمد صلاح عن تدريبات ليفربول قبل مواجهة أرسنال؟

المصدر: البيان

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غاب محمد صلاح النجم المصري في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي عن تدريبات فريقه قبل مواجهة أرسنال الأحد المقبل في قمة الجولة 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي والتي يستضيفها ملعب أنفيلد معقل "الريدز".

ويبحث ليفربول عن التقدم نحو المربع الذهبي في جدول الترتيب، على أمل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشار موقع ليفربول إيكو، وفقاً لروسيا اليوم إلى أن غياب محمد صلاح عن مران ليفربول على خلفية قرار الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز، بمنح اللاعب يوم راحة إضافي من أجل التعافي قبل مباراة أرسنال.

كما أن الثلاثي دييغو غوتا وآرثر ميلو إلى جانب جو غوميز غابوا عن تدريبات ليفربول أيضا.

بينما شهدت تدريبات "الريدز" عودة تياغو ألكانتارا للمشاركة مرة أخرى في المران، بعد غيابه عن المشاركة في آخر 10 مباريات للفريق بسبب إصابته في الفخذ.

كما واصل نابي كيتا، الركض في ظل البرنامج التأهيلي الذي يؤديه اللاعب، بعد تعرضه لإصابة خلال فترة التوقف الدولي مع منتخب غينيا مارس الماضي.

ويتربع أرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة من 29 جولة، بينما يأتي مانشستر سيتي حامل اللقب وصيفا بـ64 نقطة من 28 مباراة حتى الآن.

فيما تراجع ليفربول إلى المركز الثامن في البريميرليغ، وجمع 43 نقطة، 12 فوزا و7 تعادلات وتجرع مرارة الخسارة في 9 مباريات حتى الآن.

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