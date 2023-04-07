«انهيار برشلونة» حديث العالم

المصدر: مدريد - وكالات

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أصبحت رباعية ريال مدريد في شباك برشلونة في إياب نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، حديث العالم.

فالنتيجة تاريخية لكون فوز «الملكي» على «البارسا» الأول بفارق 4 أهداف على الأقل في مباريات الكلاسيكو بين الفريقين منذ 1995، وحرم الريال منافسه العنيد مواصلة المشوار في البطولة والوصول لمنصة التتويج، ليصبح لقب الدوري الإسباني هو الأمل المتبقي أمام «البارسا» في الموسم الحالي. ويلعب ريال مدريد مع أوساسونا في نهائي البطولة المقرر 6 مايو المقبل.

وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية أن ريال مدريد حقق نصراً موجعاً على برشلونة في الطريق لنهائي كأس ملك إسبانيا، وعلقت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بعنوانها «برشلونة ينهار». وأكدت «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: «ريال مدريد يتفوق على برشلونة في كامب نو». وأشارت «ليكيب» الفرنسية: «بنزيما يصعق برشلونة»، وذكرت «بيلد» الألمانية: «برشلونة خارج الكأس.. بعد عرض قوي من ريال مدريد».

وأكدت وسائل الإعلام العالمية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تفوق بخبرته بشكل واضح على تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة.

ويعد فوز «الملكي» الكبير، أول من أمس، على برشلونة، رد اعتبار لريال مدريد من هزيمته أمام المنافس الصلب برشلونة 1 - 3 في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض.

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