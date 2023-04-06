السجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ للجزائري الدولي شتي

المصدر: أ ف ب

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أصدرت محكمة أنجيه الخميس حكما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بحق الجزائري الدولي إلياس شتي.

ويأتي القرار بعد شكوى من شابة زعمت أن شتي لمسها خلال أمسية في ملهى ليلي في الرابع من ديسمبر الماضي خلال فترة التوقف في مونديال قطر.

ولدى احتجاز الظهير الأيسر شتي (28 عاما) لدى الشرطة في أنجيه، اعترف بالتهم الموجهة إليه.

وتسبب الاعتداء بشكل غير مباشر في رحيل مدرب أنجيه آنذاك المغربي الأصل عبد العزيز بوحزامة على خلفية تردي نتائج الفريق وتصريحات غير لائقة صدرت عنه.

وفي مداخلة قبل إحدى المباريات وتحديدا في الخامس من مارس دافع مدرب أنجيه عن لاعبه.

وقال مصدر مقرب من النادي إن اللاعب المرتبط بأنجيه حتى عام 2026 "تمت معاقبته بايقافه عن اللعب لمدة أسبوعين".

وأضاف المصدر ذاته إن وضعه في أنجيه "سيتم النظر فيه بنهاية الموسم".

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