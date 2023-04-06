إدارة سان جيرمان تستجيب لمطالب مبابي وتحذف الفيديو الدعائي!

المصدر: البيان

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رضخت إدارة نادي باريس سان جيرمان لغضب النجم كيليان مبابي إثر نشر فيديو دعائي يظهر فيه كيليان دون إذنه.

وقامت إدارة النادي الباريسي، بحذف الفيديو الدعائي الذي ظهر فيه مبابي، من أجل الترويج لبيع تذاكر مباريات الفريق في الموسم الجديد 2023-2024.

وأضافت شبكة GFFN الفرنسية وفقاً لموقع "كورة" أن الفيديو لم يعد متاحا عبر القناة الرسمية للنادي الباريسي على موقع يوتيوب.

وكان النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، قد ظهر بمفرده في فيديو دعائي لبيع تذاكر الفريق في الموسم المقبل.

وباغت مبابي، الجميع برد فعله، حيث أحرج إدارة النادي الباريسي، برسالة صادمة عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وأكد مبابي أنه لم يتفق على نشر الفيديو، ولم يكن يعلم بسياق محتواه عند تسجيل كلمته التي يتحدث فيها عن الإعجاب والتقدير للنادي وجماهيره.

وكتب مبابي "البي إس جي ناد كبير، وليس فريق كيليان سان جيرمان".

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