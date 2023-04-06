ستليني: لن نهدأ قبل إنهاء الموسم في المربع الذهبي

المصدر: وكالات

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قال كريستيان ستليني المدرب المؤقت لتوتنهام هوتسبير قبل مواجهة ضيفه برايتون آند هوف ألبيون بعد غد السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه لن يهدأ قبل إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري برصيد 50 نقطة متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع. ولعب توتنهام مباراة أكثر من يونايتد ومباراتين أكثر من برايتون السادس الذي يتأخر بأربع نقاط فقط عن النادي اللندني.

وقال ستليني للصحفيين اليوم الخميس "نكن الاحترام لبرايتون لكننا سنلعب على أرضنا وعلينا أن نتحلى بالقوة.

"سيلعب توتنهام بكل قوة لإنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى إلى أن يصبح ذلك مستحيلا من الناحية الحسابية".

وسيواجه توتنهام مهمة صعبة أمام برايتون المتألق، الذي لم يخسر في آخر سبع مباريات خاضها في جميع المسابقات، وسيفتقد لاعبين بارزين مثل إيف بيسوما ورودريجو بنتانكور وبن ديفيز.

وقال ستليني إن قائمة الإصابات الطويلة أعاقت قدرته على إجراء تغييرات خططية مضيفا "ليس لدينا ما يكفي من لاعبين في كل مركز لإجراء تغييرات خططية ولدينا الكثير من المصابين.

"كنا نجهز شيئا مختلفا الشهر الماضي ولكن علينا الآن التحلي بالصبر".

لكن ستليني قال إن المهاجم البرازيلي ريتشارليسون، الذي لم يلعب منذ استبداله في تعادل توتنهام 3-3 مع ساوثامبتون الشهر الماضي "يقترب" من العودة، لقد تدرب على أرض الملعب لكن بمفرده، وحالته في تحسن وقد يكون متاحا للمباراة القادمة، الأمور تسير بشكل جيد مع بن ديفيز لكن علينا الانتظار قليلا".

ودافع ستليني أيضا عن هاري كين ضد تلميحات بأن المهاجم سقط بسهولة في شجار مع عبد الله دوكوري في التعادل 1-1 مع إيفرتون يوم الاثنين الماضي مما أدى إلى طرد لاعب خط الوسط في الدقيقة 58.

وخسر إيفرتون جهود دوكوري بعد حصوله على بطاقة حمراء بعد أن جذب كين قميص لاعب خط الوسط المالي الذي رد بضربة على وجه قائد منتخب إنجلترا ليسقط الأخير على أرض الملعب.

وقال المحلل جيمي كاراجر مدافع ليفربول السابق لشبكة سكاي سبورتس إنه ما كان لكين "أن يسقط بهذه السهولة".

وقال ستليني "من الغريب أن يذكر بعض اللاعبين السابقين هاري كين بسوء.

"إنهم لاعبون سابقون ويعرفون جيدا الفارق بين مشاهدة لقطات بالحركة البطيئة والواقعة الفعلية في أرض الملعب. قال مدرب إيفرتون نفسه إنها بطاقة حمراء واضحة. ربما يحترمون هاري لكنهم لا يحترمون توتنهام".

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