مبابي غاضباً من إدارة باريس: هذا ليس نادي كيليان سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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هاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، إدارة ناديه باريس سان جيرمان، بسبب حملة إعلانية للعملاق الفرنسي، عن التذاكر الموسمية للفريق 2024/2023.

وكان باريس سان جيرمان نشر فيديو لحملة إعلانية يظهر فيها مبابي فقط، ويتم من خلالها حث الجماهير على شراء التذاكر للموسم المقبل من أجل مساندة الفريق، وهو ما أثار استياء النجم الفرنسي، بعد غياب زملائه، ميسي ونيمار وأشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما.

وفي بيان رسمي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، كتب مبابي: "لقد شاهدت للتو الحملة الإعلانية الترويجية للتذاكر الموسمية للجماهير الموسم المقبل، لم يتم إبلاغي بنشرها، لقد كانت مشاركة عادية ليوم ترويجي في النادي، واعترض تمامًا على الفيديو المنشور".

وواصل النجم الفرنسي: "هذا الأمر يُظهر لماذا دائماً أقاتل من أجل الدفاع عن حقوق الصور للاعبين، باريس سان جيرمان نادٍ كبير ولدينا عائلة كبيرة، لكنه بالتأكيد ليس نادي كيليان سان جيرمان".

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