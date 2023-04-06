نابولي يتطلع لاستعادة انتصاراته.. والمراكز الأوروبية تخطف الأضواء بالدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

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يتطلع نابولي إلى التخلص سريعاً من آثار الهزيمة الثقيلة 0-4 أمام ميلان، والعودة لمسيرة الانتصارات لتحقيق لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1990.

وكان نابولي خسر على ملعبه أمام ميلان قبل أيام لتكون الهزيمة الثالثة له في المسابقة هذا الموسم، ولكنه يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات سريعا عندما يحل ضيفا على ليتشي غدا في الجولة الـ29 من المسابقة.

ويتصدر نابولي جدول الدوري الإيطالي برصيد 71 نقطة بفارق 16 نقطة أمام لاتسيو قبل آخر 10 جولات من الموسم، ما يعني أنه بحاجة للفوز بخمس من المباريات الـ10 الباقية له في المسابقة من أجل التتويج باللقب بغض النظر عن نتائج المنافسين.

وقد تكون الفرصة سانحة أمام نابولي لاستعادة الانتصارات سريعا من خلال مباراة الغد في مواجهة ليتشي، الذي مني بـ13 هزيمة في المسابقة هذا الموسم، ومنها الهزيمة في آخر 5 جولات.

كما تمثل المباراة استعدادا مهما لنابولي قبل مواجهة ميلان يوم الأربعاء المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، يتطلع ميلان للاستعداد الجيد لهذه المواجهة أيضا من خلال مباراته غدا أمام إمبولي.

وكان الفوز على نابولي 4-0 هو الأول لميلان في آخر 4 مباريات خاضها بالدوري الإيطالي هذا الموسم، ولكن ميلان حامل اللقب يحتل المركز الثالث حاليا برصيد 51 بفارق نقطة واحدة أمام انتر ميلان وروما، حيث تشتعل المنافسة بين هذه الفرق ولاتسيو على المراكز الثلاثة التالية للمتصدر والمؤهلة أيضا لدوري أبطال أوروبا.

ويفتتح انتر ميلان مباريات الجولة غدا في ضيافة ساليرنتانا، ويسعى القطب الآخر لمدينة ميلانو إلى الاستعداد الجيد من خلال هذه المباراة أيضا للمواجهة المرتقبة مع بنفيكا البرتغالي بدوري الأبطال الأسبوع المقبل.

وتجتذب مباراة لاتسيو مع يوفنتوس في ختام مباريات الجولة بعد غد أهمية كبيرة في ظل رغبة لاتسيو في تدعيم موقعه في المركز الثاني، وطموح يوفنتوس في مواصلة التقدم إلى المراكز الأولى المؤهلة لدوري الأبطال.

وفي باقي مباريات الجولة، يلتقي أودينيزي مع مونزا وفيورنتينا مع سبيزيا وأتالانتا مع بولونيا وسامبدوريا مع كريمونيزي وتورينو مع روما وفيرونا مع ساسولو بعد غد.

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