بعد ثلاثية برشلونة.. كم هاتريك سجله بنزيما خلال مسيرته؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ما زال الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد، يضفي بريقه مع الميرنغي، رغم أنه لا يعيش أفضل مواسمه بسبب الإصابات، إلا أنه عاد ليدمر شباك الخصوم، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

منذ 4 أيام في الجولة 27 لبطولة الدوري الإسباني ضد بلد الوليد، كان لبنزيما ظهوراً مميزاً، حيث نجح في تسجيل هاتريك خلال 7 دقائق فقط، ليصبح أسرع هاتريك في تاريخه، ويعد هذا الهاتريك هو الأول لبنزيما في الشوط الأول مع ريال مدريد خلال مسيرته، وأول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ عام 2015، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما أنه ثالث أسرع هاتريك يسجله لاعب لريال مدريد.

وواصل بنزيما تألقه في شهر رمضان 2023، وقاد ريال مدريد نحو نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على برشلونة في معقله كامب نو، أمس الأربعاء، حيث وقع بنزيما على ثلاثية جديدة في فوز الريال بنتيجة 4/0، وهو الهاتريك رقم 12 خلال مسيرته الكروية مع الأندية، إذ سجل 10 ثلاثيات مع ريال مدريد، و2 مع ليون الفرنسي.

ويعد أشهر هاتريك لبنزيما مع ريال مدريد، عندما سجل ثلاثية في الشوط الثاني خلال مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إضافة إلى الهاتريك الذي سجله على ملعب ستامفورد بريدج، في ذهاب الدور ربع النهائي أمام تشيلسي، بنفس النسخة.

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