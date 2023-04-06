وصف «القرد» سبب إشارته.. تعاطف مع لوكاكو بعد طرده أمام يوفنتوس

المصدر: البيان

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احتفل لوكاكو بهدفه ضد يوفنتوس بإشارة الصمت باتجاه مدرجات اليوفي، حيث كان بعض المشجعين يوجهّون العبارات العنصرية ضده، منها وصفه بالقرد، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفوجئ الدولي البلجيكي بدافيد ماسا، حكم المباراة، يشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجهه بسبب احتفاليته، ليغادر أرضية الملعب مطرودا.

وتعاطف الكثير من المشجعين والنقاد مع احتفالية لوكاكو المثيرة للجدل في ظل الإساءات العنصرية التي قاساها من جماهير الفريق المستضيف في "استاد أليانز".

ولكن أصر دانيلو، الظهير الأيمن ليوفنتوس، على أحقية روميلو لوكاكو، هدّاف انتر ميلان، بالبطاقة الحمراء في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ورفض دانيلو التساهل مع خصمه، مشددا، "الأمر في غاية البساطة. لقد سجل لوكاكو، وقام بإيماءةٍ لإسكات مشجعينا، وأصبح من السهل على الحكم حينها إنذاره".

وواصل في حديثه لقناة "سبورت ميديا سيت": "لقد كان في جعبته إنذارٌ بالفعل، وأعتقد بأن القرار (بطرده) كان صائبا".

واسترسل دانيلو، "يا رفاق، إنها مواجهة يوفنتوس ضد انتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، وليست مباراةً عاديةً. ستكون الأعصاب مشدودةً بشكلٍ أعلى من المعتاد، فثمة ندية قوية. أعتقد بأن مثل هذه الأحداث طبيعية".

أما مايكل يورمارك، رئيس شركة "روك نيشن سبورتس"، والتي تدير أعمال لوكاكو، فقد دافع عن موقف المهاجم منوّها بأنه "احتفل بالهدف بنفس الطريقة التي سبق له الاحتفال بالأهداف من خلالها".

الجدير بالذكر بأن ماسا طرد أيضا سمير هاندانوفيتش، نجم حراسة مرمى انتر ميلان، وخوان كوادرادو، نجم يوفنتوس، بسبب اشتباكهما بالأيدي.

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