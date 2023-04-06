تشافي بعد رباعية ريال مدريد: الهدف الثاني قتلنا

المصدر: البيان

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ألمح تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، إلى أن فريقه خسر مبكراً في موقعة إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأنهى برشلونة الشوط الأول متأخرا بهدفٍ نظيفٍ من ريال مدريد، إلا أنه سرعان ما استقبل هدفا ثانٍ حمل توقيع كريم بنزيما بعد 5 دقائق فحسب من انطلاق الشوط الثاني.

وانتهت المباراة بانتصار ريال مدريد برباعيةٍ دون رد، ليثأر لخسارته بهدفٍ يتيمٍ في مباراة الذهاب، ويخطف بطاقة التأهل إلى النهائي.

وقال هيرنانديز: "أدينا بشكلٍ طيبٍ للغاية في الشوط الأول، ولكن ريال مدريد استغل الهجمات المرتدة وسجل هدف الأسبقية".

واعترف ابن الـ 43 عاما: "في الحقيقة، كان الهدف الثاني الذي قتلنا. الأمر مؤسفٌ، ولكن يتعين علينا أن نكون ناقدين لذواتنا، فقد كان شوطا ثانيا سيئا".

وتعليقا على ضياع بطاقة التأهل من بين يدي فريقه، صرّح هيرنانديز: "حينما لا تجهز على ريال مدريد، فإنه يجهز عليك".

وأوضح في تصريحاتٍ نقلها موقع "سي بي إس سبورتس" الرياضي: "نحن لم نسجل هدفا واحدا على الأقل.. لقد كانوا أفضل منا، وهذا هو حال كرة القدم".

إلا أن نجم خط الوسط السابق اعتبر نتيجة 4-1 في مجموع المباراتين لا تعكس حقيقة الأداء الذي قدمه برشلونة بين استادي "سانتياجو برنابيو" و "كامب نو".

وأكد بهذا الصدد، "لقد نافسنا بشكلٍ أفضل بكثير مما تدل عليه النتيجة.. لست أختلق الأعذار. أنا أؤمن بأننا لعبنا بشكلٍ طيبٍ للغاية في لقائي الذهاب والإياب".

واختتم هيرنانديز تصريحاته داعيا، "الآن علينا إظهار ردة الفعل عن طريق المضي قدما. لا زال علينا دوري إسباني يتعين علينا التتويج به".

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