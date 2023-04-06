خلفاً لبوتر.. فرانك لامبارد مدرباً مؤقتاً لتشيلسي

المصدر: وكالات

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أكد نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس، عودة فرانك لامبارد للنادي كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم عقب إقالة غراهام بوتر.

وقضى الهداف التاريخي للنادي اللندني 19 شهراً سابقاً كمدرب في ملعب ستامفورد بريدج، قبل إقالته يناير 2021.

وقال المالكان الشريكان تود بويلي وبهداد إقبالي في بيان على موقع النادي على الإنترنت: "يسعدنا أن نرحب بعودة فرانك إلى ستامفورد بريدج، فرانك هو أحد مشاهير الدوري الإنجليزي وأسطورة في هذا النادي".

وتابع: "بينما نواصل عمليتنا الشاملة لتعيين مدرب دائم، نريد أن نوفر للنادي ومشجعينا خطة واضحة ومستقرة للفترة المتبقية من الموسم".

وأتم: "نريد أن نمنح أنفسنا كل فرصة للنجاح، ولدى فرانك كل المميزات والصفات التي نحتاجها لدفعنا إلى خط النهاية".

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