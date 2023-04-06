بعد غياب 6 سنوات.. منتخب الأرجنتين يعود إلى صدارة تصنيف «فيفا»

المصدر: وكالات

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أزاحت الأرجنتين بطلة العالم منافستها التقليدية البرازيل من على عرش التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لتستعيد الصدارة اليوم الخميس بعد غياب دام ست سنوات.

وحققت الأرجنتين، التي حصدت كأس العالم في قطر العام الماضي بفوزها على فرنسا في النهائي، المركز الأول بعد فوز فريق المدرب ليونيل سكالوني على بنما 0/2 وكوراساو 0/7 ودياً الشهر الماضي.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها منتخب الأرجنتين صدارة التصنيف العالمي منذ عام 2017، قبل أن يتراجع بـ 12 مركزاً في تصنيف العام التالي، عقب مشاركته المخيبة في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.

وتقدمت فرنسا مركزاً واحدا لتحتل المركز الثاني بعد فوزها 4-صفر على هولندا و1-صفر في أيرلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2024، بينما تراجعت البرازيل للمركز الثالث بعد خسارتها 2-1 خارج أرضها أمام المغرب في مباراة ودية.

وظلت بلجيكا في المركز الرابع واحتلت إنجلترا المركز الخامس، تليها هولندا وكرواتيا وإيطاليا وجاءت البرتغال بالمركز التاسع تليها إسبانيا.

وجاء منتخب المغرب في المركز الـ11 عالميا، ليتصدر قائمة المنتخبات الأفريقية والعربية، متفوقا في الترتيب العالمي على منتخبات سويسرا والولايات المتحدة وألمانيا والمكسيك، التي جاءت في المراكز من الـ12 حتى الـ15 على الترتيب.

وحقق منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى أكبر قفزة في التصنيف بتقدمه عشرة مراكز ليصل إلى 122 عالميا.

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