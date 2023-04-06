رداً على صيحات باريس.. جماهير برشلونة تهز «كامب نو» بهتاف ميسي‬‎ (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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هزت جماهير نادي برشلونة، ملعب كامب نو باسم نجم البرسا السابق ليونيل ميسي، خلال مواجهة ريال مدريد في الكلاسكيو، أمس الأربعاء.

وشهدت الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، هتاف جماهير برشلونة لميسي، في محاولة للضغط على النجم الأرجنتيني للعودة من جديد للبلوغرانا، في ظل انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وجاءت هتافات جماهير برشلونة لميسي للرد على صيحات الاستهجان التي يتعرض لها النجم الأرجنتيني من جماهير باريس سان جيرمان في المباريات الماضية، بسبب المماطلة في تمديد عقده مع البي سي جي.

وتسعى إدارة برشلونة، لإقناع ميسي بالعودة من جديد إلى صفوف البرسا، إلا أن الأزمة المالية تقف عائقاً أمام عودته، وهو ما دفع البلوغرانا للتحدث مع رعاة لتمويل راتبه السنوي.

وحتى الآن، لم يحسم ميسي وجهته المقبلة، إذ تتعدد الخيارات أمامه، وتتمثل في استمراره مع باريس سان جيرمان، أو عودته إلى برشلونة مع تقديمه لتنازلات مالية بسبب الأزمة الاقتصادية للنادي الكتالوني، أو الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة نادي الهلال الذي عرض مبلغاً ضخماً على النجم الأرجنتيني يقدر بـ 400 مليون يورو في الموسم، وأخيراً الانتقال إلى الدوري الأمريكي في ظل بحث المسؤولين هناك عن زيادة شهرة الدوري، واهتمام المواطنين برياضة كرة القدم، قبل بداية بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

يذكر أن مواجهة الكلاسيكو، أمس، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، انتهت برباعية نظيفة لصالح الريال، ليطيح ببرشلونة من البطولة المحلية، ويصعد إلى النهائي.

رداً على صيحات باريس.. جماهير برشلونة تهز «كامب نو» بهتاف ميسيhttps://t.co/zqZZBgC6Qjpic.twitter.com/Eyt0ao4nM3 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 6, 2023

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