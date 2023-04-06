هل استحق برشلونة ركلة جزاء في الكلاسيكو؟ خبير تحكيمي يحسم الجدل (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، التي أقيمت على ملعب الأول، أمس الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، حالة تحكيمية مثيرة للجدل في بداية اللقاء.

بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق المباراة، طالب لاعبو برشلونة من حكم اللقاء خوان مارتينيز مونويرا، احتساب ركلة جزاء لصالحهم، بداعي اصطدام كرة جافي لاعب برشلونة في يد دافيد ألابا مدافع ريال مدريد داخل منطقة جزاء الميرنغي، خلال محاولة الأخير الانزلاق على الكرة.

ورفض مونويرا احتساب ركلة جزاء لبرشلونة معللاً أن لمسة اليد غير مقصودة بعدما تأكد من حكام غرفة "الڤار"، ثم احتسب ركلة ركنية لصالح البرسا، متجاهلاً طلب لاعبي البلوغرانا.

ومن جانبه كشف الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن رأيه، حيث قال في تصريحات صحفية: "هناك لمسة يد بالفعل على ألابا لكنها لا تعتبر مخالفة".

وتابع: "الكرة عندما كانت بحوزة جافي، قام ألابا بعملية الانزلاق، ما أدى إلى اصطدامها باليد اليمنى لمدافع ريال مدريد الواقعة بين الجسم والأرض، وهذه اليد تسمى داعمة، لا يحاسب عليها القانون، وبالتالي قرار الحكم كان صحيحاً باستمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء لصالح برشلونة".

يذكر أن برشلونة نجح في الفوز بلقاء الذهاب على ملعب سينتاجو برنابيو بهدف نظيف سجله البرازيلي إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه، قبل أن يدك الريال مرمى برشلونة برباعية في لقاء العودة.

هل استحق برشلونة ركلة جزاء في الكلاسيكو؟ خبير تحكيمي يحسم الجدلhttps://t.co/u4y0aqZWGnpic.twitter.com/aYvOKgjSAd — البيان الرياضي (@AlBayanSports) April 6, 2023

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