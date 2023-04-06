إيقاف حكم 12 مباراة لاعتدائه على لاعب

المصدر: (مكسيكو - أ ف ب)

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أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، أول من أمس، إيقاف حكم محلي 12 مباراة، لضربه بركبته لاعباً أرجنتينياً في مباراة أمريكا وليون.

ضمن المرحلة الرابعة عشرة من البطولة الختامية للدوري المحلي.

وقالت لجنة الانضباط في الاتحاد المكسيكي، إن الحكم فرناندو هرنانديس غوميس عوقب لسلوكه العنيف ضد أحد اللاعبين.

وحصل الاعتداء في الدقيقة 64، عندما أشهر الحكم بطاقة صفراء ضد مدافع ليون الكولومبي خايني ستيفن باريرو، ووجه الحكم ضربة بركبته بين ساقي الأرجنتيني لوكاس روميرو، الذي كان يحتج على القرار، وتم إيقاف اللاعب مباراتين، بسبب احتجاجه الشديد على البطاقة الصفراء لباريرو.

كما تم إيقاف مدربي الفريقين الأرجنتيني فرناندو أورتيس «أمريكا»، ونيكولاس لاركاميون «ليون» بسبب السلوك العنيف، إثر اشتباكهما وطردهما خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، حتى إن مدرب ليون تمزق قميصه.

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