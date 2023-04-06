ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويتأهل لنهائي كأس إسبانيا

المصدر: أ ف ب

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اكتسح ريال مدريد غريمه ومضيفه برشلونة برباعية نظيفة بينها "هاتريك" للنجم الفرنسي كريم بنزيمة "الأربعاء"، ليتأهل الفريق الملكي إلى نهائي كأس إسبانيا في كرة القدم، بعدما كان خسر بهدف نظيف في ذهاب نصف النهائي.

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة 45+1 بتمريرة حاسمة من بنزيمة، قبل أن يسجل الأخير ثلاثية في الدقائق 50 و58 من ركلة جزاء و80.

وهي الهاتريك الثانية توالياً للمهاجم الفرنسي بعد أولى في سداسية الفوز على بلد الوليد 6-صفر الأحد ضمن منافسات الدوري، والهدف السادس عشر لبنزيمة في "الكلاسيكو".

وتوجب على برشلونة التعامل مع الغيابات الكثيرة في صفوفه للاصابة على غرار الدنماركي أندرياس كريستنسن والفرنسي عثمان ديمبيليه وبيدري والهولندي فرنكي دي يونغ.

وقرر تشافي هرنانديز مدرب النادي الكاتالوني أن يعتمد على التشكيلة الاساسية ذاتها التي خاضت مباراة الذهاب، باستثناء الدفع بالثلاثي سيرغي روبرتو والبرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وبدوره، افتقد ريال للفرنسي فيرلاند مندي للاصابة أيضاً، فيما دفع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي إلى جانب المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس في الوسط. في حين يلعب البرازيليان رودريغو وفينيسيوس جونيور إلى جانب الفرنسي كريم بنزيمة في الهجوم.

استهل برشلونة المباراة برأسية من رافينيا بين يدي الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (14)، كما كان الاكثر استحواذاً على الكرة بعد نصف ساعة الاول بنسبة 58 في المئة مقابل 42 لغريمه.

وفك ريال ارتباطه بصاحب الارض قبل صافرة نهاية الشوط الأوّل بهدف من هجمة مرتدة بدأها فينيسيوس جونيور بكرة مررها إلى بنزيمة على الجهة اليمنى للمنطقة، قبل أن يعيدها الأخير إلى البرازيلي الذي سدد مباشرة في شباك الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن (45+1).

ورفع فينيسيوس جونيور رصيده إلى 3 أهداف في 4 مباريات في الكأس المحلية بقميص ريال.

وبدأ ريال الشوط الثاني كما أنهى الأول، فضاعف النتيجة بعد تمريرة من مودريتش إلى بنزيمة في الامتار العشرين الأخيرة الذي استفاد من انزلاق المدافع الفرنسي جول كونديه ليطلق تسديدة بينية أرضية هزت الشباك (51).

ورفع ريال غلته إلى 3 أهداف بعدما سجل بنزيمة الهدف الشخصي الثاني له من ركلة جزاء حصل عليها فينيسيوس جونيور اثر تلاعبه بالمدافعين الأورغوياني رونالد أراوخو والعاجي فرانك كيسييه ليتركب الأخير الخطأ (58).

ودفع تشافي بأوراقه الهجومية حيث لم يعد لديه اي شيء ليخسره، فأخرج كيسييه وأدخل بدلاً منه انسو فاتي (59)، ثم عمد إلى تبديلين بالمركز ذاته مع دخول إريك غارسيا مكان ماركو ألونسو والمهاجم فيران توريس بدلاً من رافينيا (66).

ووجه بنزيمة الضربة القاضية لآمال برشلونة بتسجيله هدفه الشخصي الثالث له والرابع لفريقه بتمريرة حاسمة ثانية من فينيسيوس جونيور (81).

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