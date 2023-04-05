المصدر: وكالات

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فيما يلي قرعة دور الثمانية لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم التي سحبت اليوم الأربعاء‭ ‬في القاهرة.

بيراميدز المصري أمام مارومو جالانتس الجنوبي أفريقي - الاتحاد المنستيري التونسي أمام أسيك ميموزا من ساحل العاج - اتحاد العاصمة الجزائري أمام الجيش الملكي المغربي - ريفرز يونايتد النيجيري أمام يانج أفريكانز التنزاني.

سيقام الذهاب في 23 أبريل بينما سيقام الإياب في 30 أبريل.

* الفرق المذكورة أولا ستخوض الذهاب على ملعبها بينما سيقام الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيا.

وفي الدور قبل النهائي سيلتقي الفائز من مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري ويانج أفريكانز التنزاني مع الفائز من مواجهة بيراميدز المصري أمام مارومو جالانتس الجنوبي أفريقي.

بينما سيلتقي الفائز من مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي مع أسيك ميموزا من ساحل العاج مع الفائز من مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري أمام الجيش الملكي المغربي.

وسيقام ذهاب قبل النهائي في 14 مايو بينما سيقام الإياب في 21 من الشهر ذاته.

وسيقام ذهاب النهائي في الرابع من يونيو، بينما سيقام الإياب في 11 من الشهر ذاته.

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