ريال مدريد يتلقى 133 مليون يورو مكافأة تتويجه بدوري الأبطال

المصدر: وكالات

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حصل نادي ريال مدريد الإسباني، بطل دوري أبطال أوروبا، على الجائزة المالية الأكبر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والتي تبلغ 7ر133 مليون يورو (4ر146 مليون دولار)، وذلك حسبما أعلن يويفا اليوم الأربعاء.

وتضمنت المكافأة المالية الأموال التي حصل عليها ريال مدريد من دخول دور المجموعات والمكافآت الإضافية على النتائج وكذلك حقوق البث في إسبانيا ومدفوعات إضافية فيما يتعلق بالأرقام التاريخية للفريق في مسابقات (يويفا).

واحتل ليفربول الإنجليزي، وصيف ريال مدريد، المركز الثاني في المكافآت بعد حصوله على إجمالي 120 مليون يورو (4ر131 مليون دولار) من جوائز (يويفا) للبطولة والبالغة ملياري يورو (2ر2 مليار دولار).

وحصل فريقان آخران على مبلغ مالي من تسعة أرقام، وهم بايرن ميونخ الألماني الذي حصل على 110 مليون يورو (4ر120 مليون دولار) وذلك رغم خروجه من دور الثمانية، فيما حصل مانشستر سيتي الإنجليزي والذي وصل للدور قبل النهائي على ما يقارب 109 مليون يورو (119 مليون دولار).

وخرج باريس سان جيرمان الفرنسي من دور الستة عشر على يد ريال مدريد، ليحصل على مبلغ 92 مليون يورو (7ر100 مليون دولار) من (يويفا).

وذكر (يويفا) أن 32 فريقا في دور المجموعات حصلوا على مبالغ مالية بمتوسط 8ر61 مليون يورو (7ر67 مليون دولار) وجاء النادي الأقل حصولا على الأموال وهو فريق شيريف تيراسبول المولدوفي بمبلغ 7ر23 مليون يورو (26 مليون دولار).

وتصدر آينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل الدوري الأوروبي، أندية المسابقة بحصوله على 38 مليون يورو (6ر41 مليون دولار)، فيما حصل وصيفه رينجرز الاسكتلندي على مبلغ 7ر20 مليون يورو (7ر22 مليون دولار).

ووزع (يويفا) مبلغ 235 مليون يورو (257 مليون دولار) على الأندية التي شاركت في أول نسخة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث حصل روما الإيطالي، حامل لقب النسخة الأولى، على مبلغ 2ر19 مليون يورو (21 مليون دولار)، أكثر من أي فريق آخر.

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