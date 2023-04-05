كارثة ملعب هيلزبره... ليفربول يدعو لتوقف «الهتافات الحقيرة»

المصدر: وكالات

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دعا ليفربول إلى إنهاء "الهتافات الحقيرة" بشأن كارثة استاد هيلزبره، بعد سماعها خلال التعادل بدون أهداف مع مضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي، أمس الثلاثاء.

ولقى 97 مشجعا لليفربول حتفهم في ملعب هيلزبره خلال قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 1989، وتوفي أحد الضحايا في يوليو 2021 بعد معاناته من تلف دماغي شديد.

وكتب ليفربول عبر حسابه على "تويتر": "نعلم تأثير هذه الهتافات الحقيرة على من عانوا من كوارث كرة القدم، يجب إيقاف هذه الهتافات من أجلهم".

وتوجه تشيلسي باعتذار وقال: "الكراهية ليست لها مكان في كرة القدم".

ونددت رابطة الدوري الإنجليزي "بالهتافات المأساوية" خلال المباراة، وأضافت: "سنواصل التعامل مع هذه المشكلة غير المقبولة، وسنتعامل معها كأولوية".

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