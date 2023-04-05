لا مكان لعصابات في كرة القدم.. رئيس «يويفا» يهاجم برشلونة وريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أطلق رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين، تصريحات قاسية هاجم بها ناديي ريال مدريد وبرشلونة، بصفتهما يتزعمان الجبهة المؤيدة لإقامة دوري السوبر الأوروبي.

وفي مؤتمر صحفي أُعلن فيه تمديد فترة رئاسة تشيفرين للاتحاد الأوروبي، أدلى الأخير بتصريحات قوية، نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية، حيث قال بنبرة قاسية: "لا يوجد مكان لعصابات في كرة القدم الأوروبية، كرة القدم ليست ملكًا لأحد، هي ملك لنا جميعاً، يجب أن تكون المصلحة العامة فوق المصلحة الفردية لثلاثة أندية (ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس)".

وكان تشيفرين سبق وعلق على قضية نيجريرا المتهم فيها نادي برشلونة بالرشوة، حيث قال: "الوضع خطير للغاية، في رأيي هو واحد من أخطر ما شاهدته في كرة القدم".

يذكر أن ألكسندر تشيفرين أعيد انتخابه اليوم الأربعاء 5 أبريل، رئيساً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالتزكية حتى عام 2027.

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