كيداً في رونالدو.. مانشستر يونايتد يغري ميسي بالقميص رقم 7

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فجر نادي مانشستر يونايتد مفاجأة كبيرة، بعدما أبدى رغبة في التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "EL NACIONAL" الإسبانية، هناك رغبة من مانشستر يونايتد لضم ميسي، مشيرة إلى أن مسؤولي الشياطين الحمر كلفوا مدرب الفريق إريك تين هاغ، ببذل قصارى جهده لإقناع ميسي بارتداء قميص اليونايتد وإغرائه بتقديم تحدي خاص في مسيرته الكروية من خلال بوابة الدوري الإنجليزي، استغلالاً لرغبته في الاستمرار بأوروبا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر يونايتد يغري ميسي بارتداء قميص غريمه اللدود كريستيانو رونالدو رقم 7، الذي ارتداه الأخير مع الشياطين الحمر لفترة طويلة.

وعلقت الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة، أن تفكير مانشستر يونايتد في التعاقد مع ميسي، ومنحه القميص رقم 7، يأتي كنوع من الكيد لرونالدو، الذي رحل عن اليونايتد نوفمبر الماضي بعد تصريحاته التي هاجم فيها مسؤولي النادي الإنجليزي والهولندي تين هاغ.

وحتى الآن، لم يحسم ميسي وجهته المقبلة، إذ تتعدد الخيارات أمامه، التي تتمثل في استمراره مع باريس سان جيرمان، أو عودته إلى برشلونة مع تقديمه لتنازلات مالية بسبب الأزمة الاقتصادية للنادي الكتالوني، أو الانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة نادي الهلال الذي عرض مبلغاً ضخماً على النجم الأرجنتيني يقدر بـ 400 مليون يورو في الموسم، وأخيراً الانتقال إلى الدوري الأمريكي في ظل بحث المسؤولين هناك عن زيادة شهرة الدوري، واهتمام المواطنين برياضة كرة القدم، قبل بداية بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

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