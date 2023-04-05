400 مليون يورو.. الهلال السعودي يقدم عرضه الرسمي لميسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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قدم نادي الهلال السعودي، عرضه الرسمي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بهدف الحصول على توقيعه وضمه بداية من الموسم الجديد، استغلالا لانتهاء عقده مع ناديه باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن الهلال قدم عرضاً رسمياً لميسي في الساعات القليلة الماضية، يشمل كافة المزايا المقررة للاعب ومطالبه الخاصة، مشيرة إلى أن هناك دلائل تشير إلى احتمالية تعاقد الهلال مع ميسي، بعد زيارة والده ووكيل أعماله خورخي ميسي إلى الرياض مارس الماضي.

ومن جانبه كشف الإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" تفاصيل العرض المادي المقدم من الهلال السعودي لميسي، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن عرض الهلال لميسي يبلغ 400 مليون يورو سنوياً.

وأشار رومانو إلى أنه بالرغم من العرض المالي الضخم المقدم من الهلال، إلا أن ميسي مازالت رغبته الأولى هي الاستمرار في أوروبا، مشيراً إلى أنه في نفس الوقت لم يحصل حتى الآن ميسي على أي ضمانات رياضية من باريس سان جيرمان لتمديد عقده، وكذلك عودته إلى برشلونة ستكون معقدة بسبب الأزمة المالية للنادي الكتالوني والتزامه بسياسة اللعب المالي النظيف.

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