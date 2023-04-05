إنريكي يطير إلى لندن تمهيداً لإتمام تعاقده مع تشيلسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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توجه الإسباني لويس إنريكي إلى العاصمة الإنجليزية لندن، بصحبة صديقه المقرب إيفان دي لا بينيا، لإتمام تعاقده مع نادي تشيلسي، وتولي تدريب البلوز بشكل رسمي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إنريكي سيكون مدرب تشيلسي الجديد خلفاً لغراهام بوتر، الذي تمت إقالته من تدريب البلوز خلال الأيام القليلة الماضية.

وضمت قائمة المدربين المرشحين لتدريب تشيلسي كل من إنريكي، ويوليان ناجسلمان مدرب بايرن ميونخ السابق، والأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، وفي النهاية تم الاستقرار على التعاقد مع إنريكي.

وكان لويس إنريكي يتولى تدريب منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم 2022، وودع الماتادور الإسباني البطولة من دور الـ 16 على يد منتخب المغرب، ليرحل المدرب بعدها عن مهمته.

ويتواجد تشيلسي حالياً بمركز لا يليق به في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، جمعها من 29 مباراة، حيث فاز 10 مباريات، وخسر مثلها، وتعادل 9 مباريات.

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