تشافي: انتظروا «حرباً كروية» في الكلاسيكو

المصدر: (برشلونة - أ ف ب)

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حذر مدرب برشلونة الإسباني تشافي هرنانديز من أن غريمه ريال مدريد سيأتي لخوض «حرب كروية» اليوم في ملعب كامب نو، خلال إياب نصف نهائي كأس إسبانيا في كرة القدم. ويملك برشلونة أفضلية لفوزه ذهاباً بهدف وحيد في ملعب سانتياغو برنابيو، كما أنه تغلب على ريال مدريد في آخر ثلاث مباريات.

وقال تشافي: فوزنا في آخر 3 كلاسيكو لا يعني شيئاً، غداً ستكون حرباً كروية جديدة، سيأتون للثأر، لقد خسروا آخر ثلاث مباريات أنا متأكد أنهم سيأتون إلى هنا مجروحين، سيأتي مدريد وهو قادر أن يتغلب عليك بسهولة، بمقدوره القيام بذلك أمام أي فريق، هم يملكون خبرة كبيرة، ومعتادون على العودة. ما زلت أعتبرهم مرشحين، لقد كنا الأفضل في الدوري وفي كأس السوبر، خلافاً لمباراة الذهاب.

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