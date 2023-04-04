جورجينا تكشف حقيقة الاعتداء على أطفال رونالدو في مدارس المملكة

المصدر: البيان

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كشفت جورجينا رودريغيز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حقيقة ما تردد مؤخراً، حول تعرض أحد أبنائها للضرب في مدرسته بالسعودية.

وكتبت جورجينا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "بعض التقارير نشرت أخبارًا سلبية عن وضع أبنائي في المدرسة، أود التنويه أنها أخبار غير صحيحة بالمرة، أطفالنا يدرسون في مدرسة رائعة، ونقدر تمامًا العمل العظيم الذي يقدم لنا كعائلة وعلى المستوى الشخصي".

وأضافت: "أطفالنا تعرفوا على أصدقاء ودودين للغاية، وسعداء في مدرستهم الجديدة بالرياض، لحسن حظنا دائماً ما نحظى بتجارب رائعة في كل بلد وفي كل مدرسة".

يذكر أن أسرة رونالدو انتقلت للعيش معه بمدينة الرياض، بعدما وقع عقداً مع نادي النصر السعودي يناير الماضي، لمدة موسمين ونصف.

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