تشافي: ريال مدريد المرشح الأول لحصد الكأس

المصدر: البيان

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أكد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أن ريال مدريد هو المرشح الأول لحصد لقب كأس ملك إسبانيا.

وقال تشافي في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الكلاسيكو: "ريال مدريد لا يزال المرشح الأكبر لحصد لقب الكأس، إنهم معتادون أكثر على مثل هذه المباريات، ومعتادون على العودة بالنتائج، بالنسبة لي مازالوا هم المرشحون لحصد اللقب".

وأضاف: "ريال مدريد بطل الدوري وأوروبا، وسنحاول السيطرة ولكن لن يكون الأمر سهلاً، نتمنى الخروج بنتيجة إيجابية".

وأكمل: "لدي شعور أنه عندما يحين دورنا للعب مباراة مزدوجة ضد ريال مدريد يكون الأمر صعباً للغاية، كم من الوقت مضى منذ أن خسر ريال مدريد مباراة ذهاب وإياب؟ لهذا السبب مازلت أعتقد أنهم الأوفر حظاً على الرغم من كونهم متأخرين بهدف، ولكن سنحاول الضغط عليهم".

وحول ليفاندوفسكي ومقارنته بكريم بنزيما، قال تشافي: "هذا سؤال صعب، نحن نتحدث عن إثنين من أفضل مهاجمي العالم، ليفاندوفسكي يملك قدرات على بناء الهجمة والاستحواذ، وبنزيما يملك قوة بدنية قوية، هما مهاجمين مختلفين لكنهما قادران على صناعة الفارق".

يذكر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد غداً الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، علماً بأن لقاء الذهاب انتهى لصالح البرسا بهدف دون رد.

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