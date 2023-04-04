منع وتغريم.. تفاصيل محاكمة مشجع ريال مايوركا في قضية فينيسيوس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير إسبانية، آخر المستجدات الخاصة بقضية تعرض نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، لإهانات عنصرية من جانب مشجع ريال مايوركا.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن قاضية محكمة التحقيق الثالث في بالما حصلت على شهادة فينيسيوس عبر الفيديو كونفرانس، بشأن تعرضه لإهانات عنصرية من جانب مشجع فريق ريال مايوركا، البالغ من العمر 20 عامًا.

وأكدت الصحيفة، إن فينيسيوس أدلى بشهادته في القضية، وأكد للقاضية أنه تعرض لإهانات عنصرية ولن يتنازل عن حقه.

وكانت الشرطة الإسبانية حددت المشجع الذي وجه إهانات عنصرية ضد فينيسيوس خلال مباراة ريال مدريد وريال مايوركا 5 فبراير الماضي، على ملعب سون مويكس، واعترف الشاب بجريمته واعتذر للقاضية، كما تم تغريمه 4000 يورو ومنعه من المشاركة في أي أحداث رياضية لمدة 12 شهراً، ومنعه ريال مايوركا كذلك من دخول ملعبه لمدة ثلاث سنوات.

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