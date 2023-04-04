بسبب تراجع النتائج.. صلاح وفان دايك ضحية كلوب أمام تشيلسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، مفاجأة بخصوص التشكيل المتوقع لليفربول أمام تشيلسي في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة "تايمز" الإنجليزية، فإن يورغن كلوب مدرب ليفربول سيستبعد بعض النجوم من تشكيل الريدز في مواجهة تشيلسي الليلة، يأتي على رأسها محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك، وجوردان هندرسون.

وأكدت الصحيفة، أن هذا القرار جاء في ظل حالة الغضب التي سيطرت على كلوب، بسبب تراجع مستوى لاعبي ليفربول خلال مواجهة مانشستر سيتي الأخيرة بالدوري الإنجليزي، التي خسرها الريدز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وكان كلوب صرح إن هناك 4 لاعبين فقط قدموا مستوى مميزاً خلال مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي، ليس بينهم محمد صلاح رغم تسجيله لهدف ليفربول الوحيد في المباراة.

وتقام مواجهة تشيلسي وليفربول، في تمام الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، على ملعب ستامفورد بريدج، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

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