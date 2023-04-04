60 مليون يورو مكافأة ولاء.. مفاجأة جديدة في عقد مبابي مع باريس

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت تقارير صحفية، مفاجأة جديدة في عقد النجم الفرنسي كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان، الذي كان وقعه الصيف الماضي، حتى عام 2025.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، يحصل مبابي على مكافأة ولاء بعد نهاية كل موسم مع باريس سان جيرمان قدرها 60 مليون يورو، بخلاف راتبه الذي يتخطى 70 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أنه بموجب هذا البند يعد مبابي أكثر اللاعبين حصولاً على أموال في العالم، مشيرة إلى أن مكافأة الولاء السنوية كانت جزء من الاتفاق على عقده الجديد مع باريس، لإغلاق الباب حول انتقاله إلى صفوف ريال مدريد.

وخاض مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم 34 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 31 هدفاً، وصنع 8 أهداف.

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