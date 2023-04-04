رحيل نيمار.. شرط زيدان للموافقة على تدريب باريس سان جيرمان

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اشترط الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف باريس سان جيرمان، للموافقة على تولي تدريب الأخير.

وبحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو"، فإن زيدان يشترط رحيل نيمار عن صفوف باريس، للموافقة على تولي تدريب البي سي جي، في الوقت الذي يأمل مسؤولو النادي الباريسي تعافي نيمار سريعاً وعودته إلى الملاعب من جديد.

وخضع نيمار لجراحة في كاحله مؤخراً، بعد إصابة تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان وليل بالدوري الفرنسي، 19 فبراير الماضي، ويغيب على أثر تلك الإصابة حتى نهاية الموسم الجاري 2023/2022.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن باريس يهتم بالتعاقد مع زيدان، كونه قادر على إقناع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، بالبقاء بين جدران النادي الفرنسي، وصرف النظر عن فكرة الرحيل لريال مدريد.

وكان زيدان يطمح لتدريب منتخب فرنسا بعد بطولة كأس العالم 2022، لكن الاتحاد الفرنسي أعلن تمديد عقد مواطنه ديديه ديشامب ليستمر على رأس القيادة الفنية للديوك.

وأوضحت عدة تقارير أن زيدان أبلغ مساعديه أنه سيعود للتدريب الموسم المقبل، ووجهته المقبلة قد تكون باريس سان جيرمان.

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