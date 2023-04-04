صافرات الاستهجان تطال ميسي في «حديقة الأمراء»

المصدر: باريس - أ ف ب

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تحوم الشكوك حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه باريس سان جرمان، مع نتائج الفريق السلبية الأخيرة، والتي قد تعرّض صدارته للدوري الفرنسي لخطر محتمل. مرّة جديدة، واجه أفضل لاعب في العالم 7 مرات، صافرات الاستهجان من جماهير فريقه على ملعب «بارك دي برانس»، أو «حديقة الأمراء»، قبل الخسارة أمام ليون 0 - 1، أول من أمس.

هل يستمر ميسي، الذي سيصبح بعمر السادسة والثلاثين عندما ينتهي عقده الصيف المقبل، علماً بأن راتبه السنوي البالغ 40 مليون يورو، يرهق حسابات سان جرمان، المراقب جيداً من القيمين على قواعد اللعب المالي النظيف. وقالت مصادر داخل النادي، أن الإدارة قد تلجأ إلى تخفيض قليل لراتب اللاعب ما قد يحثه على الرحيل.

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