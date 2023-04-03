أستون فيلا الإنجليزي يعلن شراكته مع نادٍ مصري

المصدر: البيان

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أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، عقد شراكة مع نظيره زد المصري، بهدف التعاون بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

وجاء في بيان رسمي أصدره نادي أستون فيلا عبر موقعه الإلكتروني: "الشراكة بين الناديين توفر تعاونًا تاريخياً ورائداً سيشهد عملهما جنباً إلى جنب، للمساعدة في تطوير المواهب الشابة".

وواصل البيان: "يهدف أستون فيلا لخلق فرص جديدة وإيجابية للاعبي كرة القدم الشباب في مصر، والمساعدة في التطوير الفني والبدني للاعبي الأكاديمية وطرق التدريب، وسيساعد الارتباط القوي، الذي يوسع النهج العالمي للنادي في تشجيع مستويات الأداء، ويخلق أيضاً مساراً للاعبين لمزيد من التطوير".

وقال رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس الذي يمتلك نسبة من أسهم نادي أستون فيلا: "الشراكة تخلق خارطة طريق واضحة للاعبين المصريين الموهوبين، للاندماج في النظام الرياضي العالمي".

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