بعد إندونيسيا.. سحب تنظيم كأس العالم للناشئين من بيرو

المصدر: البيان

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سحب تنظيم بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا من بيرو.

وكان من المقرر أن تقام منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، في الفترة من 10 نوفمبر المقبل وحتى 2 ديسمبر 2023 في بيرو، قبل أن يتم سحب التنظيم.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بيانًا رسمياً عبر موقعه الإلكتروني، قال فيه: "نأسف لقرار سحب تنظيم البطولة، الذي جاء بعد مناقشات مع الاتحاد البيروفي، في انتظار اختيار مستضيف جديد للبطولة".

وجاء قرار سحب تنظيم البطولة من بيرو، على خلفية عدم الوفاء بالتزاماتها الخاصة باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة كأس العالم تحت 17 عامًا، إلى جانب عدم وجود وقت كاف لانتهاء هذه الأعمال قبل موعد انطلاق البطولة.

ووجه "فيفا" شكره للاتحاد البيروفي على كافة الجهود المبذولة، كما وعد بأنه سيبقى منفتحاً على تنظيم بطولة مستقبلية في بيرو.

يذكر أن "فيفا" سحب تنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا من إندونيسيا قبل أيام، لأسباب سياسية.

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