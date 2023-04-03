وعد مبابي يفسد انتقاله لريال مدريد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسبب الوعد الذي منحه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في إفساد ما تم الاتفاق عليه بخصوص انتقاله إلى صفوف نادي ريال مدريد الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، ظهر مبابي مع ثنائي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما، في احتفالية الذكرى الخامسة عشر لتأسيس أحد روابط التشجيع الخاصة بالعملاق الفرنسي، وخلال الاحتفالية تحدث مبابي مع المشجعين عبر مكبرات الصوت، ووعدهم بجلب بطولة دوري أبطال أوروبا لباريس.

وسيتطلب من مبابي لتنفيذ وعده الاستمرار بين صفوف باريس سان جيرمان حتى الموسم المقبل على الأقل، بعدما ودع البي سي جي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا من الدور ثمن النهائي.

يأتي ذلك بعدما أكدت تقارير صحفية خلال الفترة الأخيرة، أن مبابي سيرحل عن باريس بعد نهاية الموسم الجاري، استغلالاً لوجود بند في عقده يسمح له بالمغادرة، وذلك لرغبته في تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في ظل تراجع حظوظه لاقتناص هذا اللقب مع باريس.

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