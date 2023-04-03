تراجع القيمة التسويقية لميسي ونيمار في الدوري الفرنسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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رغم فوزه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022، إلا أن القيمة التسويقية للنجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي تراجعت 5 ملايين يورو لتتقلص إلى 45 مليون يورو في التقييم الجديد للقيمة التسويقية للاعبي الدوري الفرنسي لكرة القدم.

فيما جاء ميسي وزميله البرازيلي الدولي نيمار دا سيلفا ضمن أكثر 8 لاعبين في قائمة لاعبي الدوري الفرنسي فقدوا نسبة من قيمتهم التسويقية في التقييم الجديد.

غير أن فريق باريس سان جيرمان حافظ على مكانه في قائمة أعلى فرق المسابقة قيمة تسويقية.

واستحوذ لاعبوه على 6 مراكز في قائمة أكثر 8 لاعبين بالدوري الفرنسي فقدوا نسبة من قيمتهم التسويقية في التقييم الجديد الصادر عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي لأرقام وإحصائيات الفرق واللاعبين.

فمن جانبهما فقد كل من ميسي ونيمار 5 ملايين يورو من قيمتهما التسويقية لتتقلص قيمة الأول السوقية إلى 45 مليون يورو، فيما فقد نيمار 5 ملايين يورو من قيمته التسويقية التي تراجعت إلى 70 مليون يورو.

ورغم هذا، حافظ ميسي على صدارة قائمة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في العالم ممن تجاوزت أعمارهم 32 عاما متقدما على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة وصاحب المركز الثاني في القائمة بقيمة تسويقية تبلغ 40 مليون يورو.

وفي المقابل، حافظ المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، زميل ميسي ونيمار في صفوف سان جيرمان، على صدارة قائمة أعلى لاعبي الدوري الفرنسي من حيث القيمة التسويقية وحافظ على قيمته، التي تبلغ 180 مليون يورو ليظل هو اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في العالم.

واستحوذ لاعبو سان جيرمان على 11 من المراكز الـ 12 الأولى بقائمة الأعلى قيمة تسويقية بين لاعبي الدوري الفرنسي في التقييم الجديد.

ولم يكسر احتكار باريس سان جيرمان للمراكز الأولى في القائمة سوى اللاعب جوناثان ديفيد لاعب ليل، الذي ارتفعت قيمته التسويقية إلى 60 مليون يورو ليحتل المركز السادس في القائمة خلف مبابي وأشرف حكيمي وماركينيوس ونيمار ونونو مينديز لاعبي سان جيرمان.

وجاء ميسي تاسعاً في القائمة خلف زميليه ماركو فيراتي وحارس المرمى جانلويجي دوناروما متقدما على زملائه فيتينها وفابيان رويز وبيرسنيل كيمبيمبي.

وتراجعت القيمة التسويقية لباريس سان جيرمان بوجه عام من 889.05 إلى 882.55 مليون يورو بنسبة تراجع بلغت 0.7 % غير أنه لكنه حافظ على صدارة قائمة الأعلى قيمة سوقية بالدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة فرق المسابقة تراجع القيمة التسويقية لـ 3 فرق فقط مقابل ارتفاع القيمة السوقية لـ 17 فريقا كان أبرزها من حيث نسبة الارتفاع هو إستاد ريمس (35.5 %) ليحتل المركز الـ 12 في القائمة.

وعلى مستوى المسابقة بشكل عام، ارتفعت القيمة الإجمالية لفرق المسابقة من 3.35 إلى 3.57 مليار يورو بنسبة ارتفاع بلغت 6.6 %.

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