نيجريرا يتسبب في إلغاء مأدبة غداء الكلاسيكو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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ألغيت مأدبة الغداء التي تقام باعتياد بين رئيسي برشلونة وريال مدريد، قبل مواجهات الكلاسيكو، على خلفية توتر العلاقات بين الناديين.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، جاء قرار إلغاء مأدبة الغداء المعتادة بين رئيسي قطبي إسبانيا، بسبب تدخل ريال مدريد فيما يعرف بقضية نيجريرا، المتهم فيها البرسا بالرشوة مع نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق إنريكيز نيجريرا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم يقرر بعد موقفه من السفر إلى برشلونة لحضور الكلاسيكو من ملعب كامب نو.

وأكدت الصحيفة أن إلغاء الغداء المعتاد يتكرر للمرة الثانية على التوالي، بعدما تم إلغائه قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإسباني، التي أقيمت 20 مارس الماضي، وانتهت لصالح برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد.

يذكر أن هناك كلاسيكو جديد سيجمع بين برشلونة وريال مدريد، الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، علماً بأن البرسا حقق الفوز ذهابًا على ملعب سانتياغو برنابيو بهدف دون رد.

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