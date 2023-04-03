رفض تناول المياه.. تسليط الضوء على لقطة صلاح أمام مانشستر سيتي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سلطت وسائل الإعلام الإنجليزية، الضوء على لقطة الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعدما رفض تناول المياه، بعد استبداله خلال المواجهة الأخيرة أمام مانشستر سيتي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "محمد صلاح رفض تناول المياه بعد استبداله لكونه كان صائماً، التزاماً بأعراف الدين الإسلامي في شهر رمضان".

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن أحد أعضاء طاقم تدريب ليفربول، منح صلاح زجاجة مياه بعد استبداله، لكن اللاعب وضعها على الأرض لصيامه، ورفض تناولها.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، سمحت للحكام بإيقاف المباريات خلال فترة أذان المغرب في شهر رمضان، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار.

يذكر أن مواجهة مانشستر سيتي وليفربول انتهت لصالح الأول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسي، في تمام الحادية عشرة مساء غداً الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، على ملعب ستامفورد بريدج، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد ليفربول في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز الحادي عشر برصيد 38 نقطة.

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