برشلونة يطالب رئيس رابطة الدوري الإسباني بالاستقالة.. والأخير يرد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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طالب نادي برشلونة، خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، بتقديم استقالته من منصبه، بسبب تقديمه لأدلة خاطئة ضد النادي الكتالوني للمدعي العام فيما يعرف بقضية نيجريرا، المتهم فيها البرسا بالرشوة مع نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق إنريكيز نيجريرا.

وكانت صحيفة "La Vanguardia" الإسبانية، أشارت إلى أن تيباس قدم أدلة كاذبة ضد برشلونة للمدعي العام، لتوريط النادي الكتالوني في قضية نيجيريرا، وإضعاف موقف البلوغرانا.

وجاء في بيان برشلونة: "نادي برشلونة يعبر عن غضبه ويطلب تفسيرات بشأن التقارير التي أشارت إلى تقديم تيباس لأدلة خاطئة ضد برشلونة للمدعي العام لتجريم نادينا، نطلب بشكل عاجل من تيباس رئيس رابطة الليغا الظهور علناً لتقديم تفسيرات، نشعر بأننا ضحية لوسائل الإعلام بسبب أشياء لم تحدث أبداً، فكما قال خوان لابورتا: برشلونة لم يشتر الحكام أبداً".

وأكمل: "هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها رئيس رابطة الدوري الإسباني كل ما لديه من وسائل إعلام لتعطيل نادي برشلونة، ولكن لم يكن بإمكان النادي أن يتخيل أنه كان سيحاول تجريم النادي بأدلة كاذبة، نطالب تيباس بتقديم استقالته واحترام منصبه، في ظل هوسه بمطاردة نادي برشلونة وإظهار كراهيته الواضحة تجاه النادي".

رئيس رابطة الليغا يرد على بيان برشلونة: يلعبون دور الضحية

ومن جانبه، رد خافيير تيباس، على بيان برشلونة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "ما جاء في صحيفة La Vanguardia خاطئ، والدليل موجود في الخبر ذاته، الوثيقة ليست خاطئة ونحن لا نتهم أحداً، كل شيء خاطئ، لكنهم يلعبون دور الضحية".

ويرى تيباس أن نادي برشلونة يلعب دور الضحية ويستعطف الجماهير من خلال البيان، الذي طالب النادي من خلاله خافيير تيباس بتقديم استقالته من منصبه.

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