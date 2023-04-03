الوضع خطير.. «يويفا» يعلق على موقف برشلونة في قضية نيجريرا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين، نادي برشلونة بسبب سوء الوضع في تحقيقات قضية الرشوة المتهم فيها النادي الكتالوني مع نائب رئيس لجنة الحكام الإسبانية السابق إنريكيز نيجريرا.

وقال تشيفرين في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يمكنني التعليق مباشرة على هذا الأمر لسببين، الأول هو أن لدينا لجنة تأديبية مستقلة، والثاني هو أنني لم أتطرق إلى هذا الأمر بالتفصيل، ومع ذلك يمكنني التأكيد على أن الوضع خطير للغاية".

وأضاف: "الأمر خطير للغاية لدرجة أنه في رأيي من أخطر ما شاهدته في كرة القدم، على مستوى الدوري الإسباني بالطبع المسألة محددة ولا يمكن أن يكون لها عقوبات تنافسية، ولكن فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي لا يوجد شيء مستبعد".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن فتح تحقيق رسمي بشأن اتهام نادي برشلونة بالفساد، فيما يعرف بقضية نيجريرا.

وعن مشروع السوبر ليغ قال تشيفرين: "من الواضح أنهم ما زالوا يحاولون القيام بشيء ما (برشلونة، ريال مدريد، يوفنتوس)، لكن في رأيي عليهم محاولة التفاوض معنا، يلعب الأنا أيضاً دوراً مع بعض هؤلاء الأشخاص، ولهذا السبب ما زالوا يفعلون شيئاً بهذه الطريقة، لأنهم على مر السنين اعتادوا على هز الرؤوس".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز