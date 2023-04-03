كلوب يعترف: نجاحات الماضي سبب الإبقاء علي في ليفربول

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعترف مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن نجاحات الماضي سبب الإبقاء عليه مدرباً للريدز خلال الموسم الجاري، رغم تراجع النتائج سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة تشيلسي وليفربول، غداً الثلاثاء: "إذا كان هذا هو موسمي الأول مع ليفربول لكان الأمر مختلف، أعرف أنني أتواجد هنا بسبب نجاحات الماضي وليس لما نقدمه هذا الموسم، لدينا مُلاك أذكياء يعرفون الوضع".

وتابع: "لا أحب الاعتماد على نجاحات الماضي، لا يمكن أن نواصل اللعب بهذه الصورة، أنا محبط للغاية ويجب أن نجد طريقة".

وتحدث كلوب عن إقالات المدربين في الدوري الإنجليزي، التي كان آخرها غراهام بوتر وبريندان رودجرز، حيث قال: "ماذا يمكنني أن أقول؟ أعتقد أن الناديين (تشيلسي وليستر سيتي) لا يتواجدان في المكان الذي يتوقعانه، أحترم بوتر وردجرز كثيراً، شخصان جيدان ومدربان مذهلان".

وأضاف: "هذا جزء من العمل، في الأسبوع الماضي كان ناجلسمان (مدرب بايرن ميونخ) والآن هذا الثنائي، الموسم الآن في الجزء الحاسم، وهناك من يخشى من عدم الوصول للهدف".

وتابع: "أعتقد أن هناك 12 إقالة الآن هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وهذا رقم سيء، هناك أندية لا تقدم المطلوب ونحن من بينها، توجد توقعات وعندما لا تصل لها فعليك تقبل القرارات".

وعن تأثير رحيل بوتر عن تشيلسي، قال كلوب: "أنا على يقين أن البلوز سيظهر ردة الفعل، مباراة بايرن أمام دورتموند كانت ردة فعل بدون ناجلسمان".

وعن سقوط ليفربول في مباراته الأخيرة أمام مانشستر سيتي، قال المدرب الألماني: "نحتاج لرد الفعل بشدة، كانت مباراة غريبة للغاية، ما حدث في الشوط الثاني غير مقبول، علينا أن نظهر الرغبة، منحنا اللاعبين وقتاً كافياً للتعافي، ولكن سيكون هناك تغييرات بكل تأكيد".

يذكر أن مواجهة تشيلسي وليفربول، ستقام في تمام الحادية عشرة مساء غداً الثلاثاء، بتوقيت الإمارات، على ملعب ستامفورد بريدج، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي.

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