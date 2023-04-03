بعد إقالة بوتر.. تعرف على المرشح المحتمل لتدريب تشيلسي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبحث نادي تشيلسي ملفات العديد من المدربين لتعيين خليفة مدربه السابق جراهام بوتر، الذي تمت إقالته مؤخراً، بسبب سوء النتائج.

وكان تشيلسي خسر آخر مبارياته ضد أستون فيلا بثنائية نظيفة، بالجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي، ليعلن بعدها مسؤولو البلوز إقالة بوتر.

ووفقاً للإيطالي فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، فإن الألماني جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، يعد أقرب المرشحين لتولي تدريب تشيلسي.

وأكد رومانو أن تشيلسي دخل في محادثات مكثفة خلال الساعات الماضية مع ناجلسمان، لتكليفه بالمسؤولية الفنية للبلوز.

وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أنه لا توجد أي مفاوضات من جانب تشيلسي مع المدرب الأرجنيتني ماوريسيو بوتشتينو حتى الآن.

يذكر أن بايرن ميونخ أقال ناجلسمان خلال الأيام الماضية، بعد خسارة البافاري مع بايرن ليفركوزن في الدوري الألماني، وقام بعدها بتعيين توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق بدلاً منه.

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