تشيلسي يُقيل جراهام بوتر

المصدر: وكالات

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أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد إقالة مدربه جراهام بوتر بعد تراجع ترتيب الفريق في المسابقة للمركز 11.

وتعاقد بوتر مع تشيلسي في ظل وجود الملاك الجدد في سبتمبر أيلول الماضي بعد رحيله عن برايتون آند هوف ألبيون لكن المدرب الإنجليزي استمر 31 مباراة فقط وفاز في 12 منها قبل أن يقرر ملاك النادي اقالته اليوم.

وكانت آخر مباراة له مع الفريق هي خسارة تشيلسي 2-صفر على أرضه أمام أستون فيلا أمس السبت.

وقال النادي في بيان "وافق جراهام على التعاون مع النادي لتسهيل الانتقال بسلاسة.

"في الفترة التي قضاها مع النادي، قادنا جراهام إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، حيث سنواجه ريال مدريد. يود تشيلسي أن يشكر جراهام على كل جهوده ومساهماته ونتمنى له التوفيق في المستقبل.

"برونو سالتور سيتولى مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت".

وتعرض بوتر لانتقادات بعد أن فشل في اخراج أفضل ما لدى الفريق الذي تم تعزيز صفوفه خلال فترتي انتقال حيث أنفق المالكان تود بولي وكليرليك كابيتال أكثر من 600 مليون يورو (650.76 مليون دولار) لضم لاعبين جدد.

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